A ministra do Comércio e da Indústria do país caribenho, Paula Gopee-Scoon, disse que as implicações quanto à propriedade intelectual eram "de extrema preocupação".

Denominado "J'Ouvert", este é um nome ligado ao início do carnaval nas Caraíbas — descendeu de "jour ouvert", ou seja, "abertura do dia" ou "madrugada" —, o que por sua vez tem raízes ligadas à escravatura, já que foram os francês a introduzir a tradição nas várias ilhas que colonizaram na região.

No entanto, uma das vozes de peso contra o nome "J'Ouvert" terá sido a de Nicki Minaj, rapper que nasceu em Trinidade e Tobago e que conta com mais de 142 milhões de seguidores no Instagram. Foi justamente nesta rede que a estrela pop pediu publicamente esta terça-feira a Michael B Jordan para mudar o nome da marca, mesmo que considerando que o ator "não fez nada intencionalmente para que pudesse ofender as pessoas das Caraíbas".

O ator respondeu poucas horas depois com um pedido de desculpas e uma promessa de alteração de nome. "Quero apenas dizer, em meu nome e dos meus parceiros, que a nossa intenção nunca foi a de ofender ou magoar uma cultura (que amamos e respeitamos) e a qual esperava celebrar e retratar de forma positiva", escreveu numa "story" do Instagram.

Dizendo que nos últimos dias ouviu várias vozes contrárias ao projeto, Michael B Jordan garante que a sua equipa está "em processo de renomear" a marca. "Pedimos sinceramente desculpa e ansiamos poder mostrar uma marca de que todos nos podemos orgulhar".