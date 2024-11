De acordo com a agência de notícias palestiniana, o número elevado de mortos no domingo deve-se, sobretudo, ao bombardeamento israelita contra vários edifícios na região de Beit Lahia, norte da Faixa de Gaza, cercada há seis semanas.

A maioria das vítimas mortais (72) era da zona de Beit Lahia.

A agência Wafa refere que as forças israelitas lançaram 10 ataques contra a localidade.

Beit Lahia tem sido alvo dos bombardeamentos mais violentos da guerra em Gaza desde outubro registando-se um aumento de ataques aéreos e uma campanha terrestre que dura há várias semanas e que se alastrou às localidades de Yabalia e Beit Hanoun.

No dia 29 de outubro, um outro ataque aéreo contra um edifício de cinco andares da mesma zona provocou a morte a 93 pessoas, de acordo com as autoridades sanitárias controladas pelo Hamas.

Segundo os moradores, o ataque de 29 de outubro fez 103 mortos.

Antes, um outro bombardeamento israelita – ocorrido no dia 20 de outubro – fez 73 mortos.

Há seis semanas que o Exército de Israel mantém um cerco no norte de Gaza que fez mais de dois mil mortos, de acordo com o Governo do Hamas que controla o enclave.

O cerco agravou as condições de vida da população e limitou os acessos da ajuda humanitária.

As forças de Israel atacaram ainda três hospitais no norte da Faixa de Gaza: Kamal Adwan, Al Awda e o Hospital Indonésio que encerrou totalmente.

“Não temos eletricidade. Só temos um gerador que funciona apenas durante quatro horas por dia”, disse à agência de notícias espanhola EFE Mohammed Salha, diretor do Hospital Al Awad.

No sul da Faixa de Gaza, onde se encontra a maioria dos deslocados do enclave (90% da população), um ataque ocorrido nas últimas horas provocou a morte de um casal e os três filhos menores de idade.

Mais de 43.800 pessoas morreram na Faixa de Gaza desde que Israel lançou a ofensiva em outubro de 2023, após os ataques do Hamas contra território israelita que fizeram 1.200 mortos.

Segundo as autoridades de Gaza, desde o ano passado, a guerra fez 103.700 feridos.