De acordo com o filho Alexandre Santos, Paulo Alexandre morreu na madrugada de domingo. "Mais do que um artista de talento único, ele foi um ser humano extraordinário, cheio de amor, sabedoria e uma paixão contagiante pela música e pela vida", pode ler-se.

"O seu legado musical continuará vivo, tocando os corações de quem o ouve, mas a sua ausência será sentida de uma maneira profunda por aqueles que tiveram o privilégio de conhecê-lo de perto", refere ainda.

O velório de Paulo Alexandre acontecerá a 19 de novembro, às 18:00, no Centro Funerário Basílica da Estrela. As cerimónias fúnebres acontecem no dia seguinte, às 11:15 no Centro Funerário Basílica da Estrela.

Paulo Alexandre, pseudónimo artístico de Modesto Pereira da Silva Santos, nasceu em Vouzela a 16 de Fevereiro de 1931. Foi o responsável pelo sucesso do tema "Verde Vinho", de 1977, uma tradução e adaptação do tema "Griechischer Wein" de autoria de Udo Jürgens e editado em 1974.

O disco foi um sucesso até do outro lado do Atlântico, com edições brasileiras. Em 1981 surgiu também o filme "Verde Vinho", com Paulo Alexandre como ator.

"Após uma pequena pausa em termos discográficos em meados dos anos 70, interrompida apenas pelo single 'Concerto para Ti' (publicado pela Orfeu, de Arnaldo Trindade, em 1976), esta canção de sabor grego mas a remeter liricamente para as terras do norte de Portugal acabaria quase por eclipsar todo o resto da carreira de Paulo Alexandre", recorda a RTP.

Além de ser cantor, Paulo Alexandre teve uma carreira paralela como bancário e trabalhou também na área da televisão e da rádio, onde começou a sua carreira a solo em meados da década de 1950, na Emissora Nacional.

Na música, integrou o quarteto vocal 4 de Espadas, com Américo Lima, Fernando La Rua e Nuno d'Almeida e os primeiros passos discográficos, tanto em nome próprio como do grupo, têm lugar em 1959.