“Não temos indicadores sobre qual o número concreto porque tal dependerá do número de países que participarem nessa operação, o que está neste momento manifestado é a disponibilidade de Portugal”, disse aos jornalistas Eduardo Cabrita no final de uma cerimónia comemorativa do Dia Internacional da Mulher na Polícia de Segurança Pública, que decorreu no Museu da PSP, em Lisboa.

O ministro foi questionado sobre o anúncio hoje feito pela presidente da Comissão Europeia de que Portugal é um dos países da União Europeia (UE) que aceitou acolher crianças migrantes que estão desacompanhadas nas ilhas gregas.

O governante precisou que Portugal correspondeu “ao apelo da presidente da Comissão Europeia para que se receba a partir da Grécia pessoas em situação particularmente frágil, designadamente menores”.