Um trabalhador migrante morreu enquanto trabalhava num novo estádio que estava a ser construído para o Mundial de 2034, na Arábia Saudita, escreve o The Guardian esta sexta-feira.

Muhammad Arshad, do Paquistão, morreu ao cair de um andar superior e é a primeira morte conhecida de um trabalhador migrante ligado ao Mundial de 2034.

"Uma equipa de três trabalhadores estava envolvida em operações de cofragem em altura quando a plataforma em que estavam a trabalhar inclinou. Enquanto todos os três estavam equipados com sistemas de proteção contra quedas, um trabalhador não estava ligado a um ponto de ancoragem no momento do incidente e caiu, sofrendo ferimentos graves", disse a empresa em comunicado, salientando depois que "o trabalhador infelizmente não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital".

Após a sua morte, os trabalhadores terão sido chamados para uma reunião e ordenados a apagar qualquer vídeo do incidente e a não falar com ninguém sobre o mesmo, diz o The Guardian.

"Por respeito à família da vítima, foi pedido aos trabalhadores que não partilhassem imagens das consequências do trágico acidente nas redes sociais", terá dito a empresa Besix, responsável pela construção deste estádio.

Refira-se que a construção do Estádio Aramco, com capacidade para 47.000 lugares, está numa fase avançada, com milhares de trabalhadores migrantes, muitos do Bangladesh e do Paquistão, a trabalhar no local em dois turnos.