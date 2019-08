"Na Madeira, o Governo [Regional] teve, como sempre teve, uma base social e política alargada, sem roturas, sem extremismos, sem cortes, que permitiu políticas reformistas com equidade", disse o governante nas celebrações dos 40 anos de regionalização dos portos do arquipélago.

Miguel Albuquerque (PSD) salientou ainda que "a mudança na Madeira é feita de governos com uma base parlamentar alargada e com capacidade de realizar".

Nesse sentido, e se o PSD ganhar as eleições legislativas regionais de 22 de setembro e formar governo para os próximos quatro anos, Miguel Albuquerque, que se recandidata a um novo mandato, declarou que o desafio será o aumento em 400 metros do molhe da Pontinha.

Trata-se de um investimento de 100 milhões de euros, com o objetivo de tornar o porto do Funchal mais competitivo no mercado dos cruzeiros e garantir maior proteção à orla marítima da cidade do Funchal.