Em declarações à agência Lusa, Miguel Relvas destacou a “vitória clara do Partido Socialista” nas eleições legislativas de domingo e falou numa “derrota clara” do PSD.

“Essa derrota é, aliás, acentuada com a derrota do centro-direita. Uma derrota do PSD, uma derrota do CDS, com o aparecimento de três pequenos partidos que ocuparam este espaço, roubando votos”, considerou.

Por isso, acrescentou, “o PSD tem que rapidamente, com muita celeridade, virar a página e construir um projeto alternativo para daqui a quatro anos, com eleições autárquicas ainda pelo meio”.

Para o antigo secretário-geral do PSD e ministro do Governo de Passos Coelho, “ficou bem visível ao longo deste ano e meio que “o PSD e o CDS não se assumiram como alternativa, não foram capazes de ser suficientemente atrativos aos olhos dos eleitores, fizeram uma oposição muito frágil, não foram proativos, não tiveram propostas” e “cederam espaços do centro ao Partido Socialista”.