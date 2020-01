As declarações de Pence acontecem horas depois de o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ter solicitado medidas rápidas “contra os tiranos de Teerão”, por parte dos aliados, para evitar “outro holocausto”.

Os Estados Unidos foram os aliados a apresentar a mais rápida resposta a este apelo e – durante as comemorações dos 75 anos da libertação do campo de concentração de Auschwitz, que decorreu hoje em Jerusalém – Mike Pence mostrou total sintonia com os receios do Governo israelita perante a ameaça iraniana.

“Precisamos de nos preparar para enfrentar a onda de antissemitismo (…). Temos de nos manter firmes perante aquele que é o mais antissemita dos países”, disse Mike Pence, lembrando a necessidade de impedir o Irão de desenvolver o seu programa nuclear, que tornaria aquele país uma séria ameaça para o mundo.