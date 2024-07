Muçulmanos bósnios utilizam pás para enterrar os caixões das vítimas do genocídio de Srebrenica em 1995 no cemitério memorial da aldeia de Potocari, perto da cidade de Srebrenica, na Bósnia Oriental, em 11 de julho de 2024, data em que se assinala o 29. 14 corpos recentemente identificados foram reconhecidos como pertencendo a vítimas muçulmanas bósnias da ofensiva levada a cabo pelos sérvios bósnios em julho de 1995 com o objetivo de ocupar a zona de Srebrenica e as aldeias circundantes, anteriormente declarada pela ONU como zona de segurança. Durante a ofensiva, mais de 8000 bósnios não sérvios desapareceram, tendo sido encontrados enterrados em valas comuns, anos após o fim da guerra. (Fotografia de ELVIS BARUKCIC / AFP)

AFP