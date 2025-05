A imprensa local identificou a vítima como Valeria Márquez, de 23 anos, que era criadora de conteúdos de beleza, alguns deles com quase 800 mil reproduções.

"A vítima é uma pessoa com presença ativa e influência nas redes sociais", avançou a Promotoria estadual de Jalisco, onde ocorreu o crime, em comunicado.

O crime aconteceu esta terça-feira num salão de beleza, do qual Márquez era proprietária, localizado em Zapopan, um subúrbio de Guadalajara, capital de Jalisco.

"De acordo com as primeiras linhas de investigação, Valeria estava no seu estabelecimento quando um homem entrou no local e, ao que tudo indica, realizou disparos com uma arma de fogo contra ela, tirando-lhe vida", acrescentou a Promotoria.

O presidente da Câmara Municipal de Zapopan, Juan José Frangie, afirma que não há registos de que Márquez tivesse solicitado ajuda às autoridades pelas ameaças que recebia.

"Não recebemos nenhuma solicitação devido a ameaças de violência, absolutamente nada. Não temos nenhum registo por parte da promotoria nem da polícia de Zapopan", disse.

O Ministério Público está a recolher testemunhos e pistas para esclarecer o caso, que está a ser investigado "conforme o protocolo de feminicídio.

A violência de género é um problema oculto no México, onde 70% das mulheres com mais de 15 anos já viveram algum tipo de agressão pelo menos uma vez na vida, segundo a ONU Mulheres.

Se somados os feminicídios e os homicídios dolosos, os assassinatos de meninas e mulheres chegam a uma média de 10 por dia, segundo a ONU.