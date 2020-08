A marcha começou nas proximidades do emblemático Portão de Brandenburgo e dirige-se à Coluna da Vitória, estando agendada uma grande reunião para hoje à tarde com o objetivo de celebrar “o fim da pandemia”.

Entre os manifestantes, que atingem as 7.000 pessoas, de acordo com a televisão pública regional RBB, contam-se pequenos comerciantes descontentes com as restrições à vida pública e grupos de pessoas que consideram as limitações como um ataque ao direito a ter liberdade de movimentos.

Na marcha são visíveis várias faixas que aludem a uma suposta “conspiração” orquestrada pela indústria farmacêutica e pelo bilionário norte-americano Bill Gates, ‘slogans’ anti vacinas e frases de extrema-direita exigindo o “fim de Angela Merkel”.

O denominador comum dos vários movimentos presentes na manifestação é um apelo à resistência e à celebração do “Dia da Liberdade”, uma frase que, segundo alguns organizadores, se refere ao título do filme sobre o congresso do partido nazi de 1935, dirigido por Leni Riefelstahl, o cineasta que preparava a propaganda de Adolf Hitler.