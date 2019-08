Durante a procissão das velas, haverá uma paragem e uma oração junto ao pedaço do muro que se encontra em Fátima e que foi oferecido por um português residente na Alemanha.

Esta Peregrinação Internacional Aniversária integra a Peregrinação Nacional do Migrante e Refugiado, considerada um dos pontos altos do programa da Semana Nacional das Migrações, promovida pela Igreja Católica de 11 a 18 de agosto, cujo tema é “Não são apenas migrantes”.

“Agosto é, de facto, um dos meses em que Fátima recebe mais migrantes, sobretudo da diáspora portuguesa”, sublinha o santuário.

O início da peregrinação está marcado para o dia 12, às 18:30, na Capelinha das Aparições e, à noite, haverá a recitação do rosário, seguida da procissão das velas e da missa da vigília.

A missa internacional começa às 10:00 do dia 13 e integra “a tradicional oferta do trigo, pelos peregrinos, no momento da apresentação dos dons”.

Este é “um ritual que se celebra desde 13 de agosto de 1940, quando um grupo de jovens da Juventude Agrária Católica, de 17 paróquias da diocese de Leiria, ofereceu 30 alqueires de trigo destinados ao fabrico de hóstias para consumo no Santuário de Fátima”, explica.

No ano passado, o santuário recolheu 4.685 quilos de trigo e 327 quilos de farinha oferecidos pelos peregrinos.