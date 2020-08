Comícios ocorreram em outras cidades, como Ancara e Esmirna, onde uma dúzia de manifestantes foi detida pela polícia.

A mobilização visa apoiar a Convenção de Istambul, um tratado adotado em 2011 pelo Conselho da Europa (que reúne 47 países, incluindo a Turquia) e que estabelece padrões juridicamente vinculativos para prevenir a violência de género.

Há várias semanas que associações conservadoras pedem a Erdogan para retirar a Turquia deste tratado, alegando que ele “prejudica os valores de família” e “banaliza a homossexualidade”.

O AKP, o partido conservador que apoia Erdogan, deve tomar uma decisão na próxima semana, de acordo com os ‘media’ locais.

Para os ativistas em defesa dos direitos das mulheres, a retirada da Convenção de Istambul enfraquecerá a luta contra a violência doméstica e acusam as autoridades de não aplicar de forma firme as leis aprovadas após a ratificação do tratado, em 2012.

De acordo com organizações não governamentais, 474 mulheres foram mortas na Turquia, em 2019.

“Todas as mulheres turcas, sem distinção política, precisam desta Convenção”, disse uma das manifestantes em Istambul, apelando à unidade, para contrariar as intenções do partido de Erdogan.