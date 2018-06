O acordo foi hoje assinado pelos ministros dos Negócios Estrangeiros dos dois países, pondo assim termo a 27 anos de conflito bilateral e irá permitir o fim do veto da Grécia à entrada da Macedónia na União Europeia (UE) e na NATO.

O acordo estipula que em substituição do nome Antiga República Jugoslava de Macedónia (FYROM) se passe a usar definitivamente o nome República de Macedónia do Norte.

O novo nome, só entrará em vigor no final do processo de ratificação, que incluirá um referendo popular no país e a mudança da Constituição do país.

O líder da oposição já disse que o seu partido vai vetar a emenda da Constituição, a qual requer os votos favoráveis de dois terços dos deputados do Parlamento.

Na cerimónia de assinatura também estiveram presentes os primeiros-ministros dos dois países, Alexis Tsipras e Zoran Zaev, bem como a chefe da diplomacia da União Europeia, Federica Mogherini, e o comissário europeu responsável pelo Alargamento, Johannes Hahn.