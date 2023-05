De acordo com informação disponibilizada pelo Santuário de Fátima, fizeram-se anunciar, às 09h00, 151 grupos de peregrinos organizados. Destes, 82 são oriundos de Portugal. No total, há 200 mil peregrinos no recinto e 320 doentes para a bênção.

Estão presentes 274 padres, 23 bispos e três cardeais na celebração de 13 de maio, foi ainda referido ao SAPO24.

Tal como na noite de ontem, as cerimónias integram os dois símbolos da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), a cruz peregrina e o ícone de Nossa Senhora Salus Populi Romani.

Na homilia, o Cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano, lembrou que a celebração desta manhã começou com uma oração em que se pede para Deus trabalhar "generosamente pela salvação do mundo e pela dilatação do reino de Cristo".

Contudo, é também através de Maria que ajuda a direcionar o seu povo para Cristo. "Sabe estar na hora da Igreja, incessantemente chamada a renascer do sangue e da água do seu Salvador, para sair dos inúmeros Cenáculos fechados a fim de O dar a conhecer ao mundo inteiro, com a força dos dons do Espírito Santo".

Assim, Deus é "sempre um futuro de paz e de esperança" e a casa comum, neste "planeta saqueado", deve ser espaço de encontro, conhecimento e cooperação.

"A história dos crentes, de que Fátima é sinal e anúncio, sempre nos mostra Maria solícita e presente, por graça de Deus, no dia a dia dos fiéis e no seu tempo, para que a luz da Páscoa ilumine as inteligências, os corações, as mãos, as obras e os dias, abrindo-os, assim, ao futuro de Deus, que é sempre um futuro de paz e de esperança", afirmou o Cardeal.

"Santa Maria é conjuntamente sinal e testemunho, porque a sua maternidade universal não conhece os muros das diversidades culturais, sociais, políticas; antes, pelo contrário, ensina a dilatar os espaços da Igreja, para que seja a comunidade onde a harmonia das diferenças inutiliza a vontade do domínio e homologação, ao serviço da qual tantas vezes estão injustamente as leis humanas, seja por cumplicidade, seja por cobardia", refletiu.

No dia em que o Papa Francisco recebe o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que se encontra em Roma, o secretário de Estado do Vaticano sustentou que "a História não é um afastamento progressivo e inexorável de Deus", como poderia levar "a crer aquilo que, geralmente", são considerados sinais da sua ausência, como "as lágrimas sem resposta, o luto contínuo, os lamentos causados pela infidelidade, a traição e a violência, a fadiga que se sente em viver numa cidade baseada na opressão, a morte que apaga e silencia tudo e todos".

"Ao contrário, a História constitui o aproximar-se fielmente de nós da cidade de Deus, onde tudo resplandece com a novidade que a sua presença e benéfica ação tornam possíveis", considerou.

O Cardeal Pietro Parolin realçou, depois de lembrar que Deus está "naqueles que o mundo esquece e descarta", que Jesus "deseja realizar em cada pessoa humana este mistério oculto há séculos, ser Pai mesmo de quem não passa de terra e cinza".

"Ser terra e cinza pode tornar-se o fundamento para abrir espaço à lei do amor e fazer da casa comum, que é este nosso planeta saqueado, a casa daqueles que, na sua diversidade, se reconhecem entre si irmãos e irmãs” e “segundo a cultura do encontro, do conhecimento recíproco e da cooperação", assinalou.

Sobre Fátima, disse que "há duas palavras que este lugar santo da Cova da iria, com a sua história e espiritualidade", propõe: a penitência e oração.

"A penitência autêntica faz-nos crescer numa justa relação com o próximo; a oração verdadeira educa-nos para o encontro com a Santíssima Trindade", declarou, pedindo que estas palavras nunca se afastem dos corações.

No fim da intervenção, o Pietro Parolini deixou ainda um pedido: "que a luz e os valores da Páscoa de Cristo não nos faltem jamais a nós, a este lugar santo, à Igreja universal e particular, para que a alegria do Evangelho continue a ser anunciada, com zelo e humildade, ao mundo inteiro, e a todos os homens e a todas as mulheres que Deus ama".