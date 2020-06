Apesar de esta infraestrutura comercial, uma das maiores da região norte do país, nunca ter estado totalmente encerrada, só hoje teve autorização para que a maioria das 230 lojas pudessem reabrir ao público.

"Apenas 20 lojas não reabriram esta manhã, por estarem em obras ou a adaptar-se às novas medidas. De resto são mais de 200 que estão a funcionar em pleno e felizmente já com uma grande adesão por parte do público", disse à agência Lusa João Fonseca, diretor do NorteShopping, que integra o grupo Sonae.

O responsável elegeu a palavra "segurança" como o conceito chave para a retoma da atividade neste formato abrangente, falando num "forte investimento feito" no reforço nas equipas e material de limpeza, na colocação de sinalética, instalação de equipamentos de desinfeção, reorganização de espaço e ações de formação a funcionários e lojistas.

"Julgo que não haverá um edifício na zona do grande Porto que tenha melhores condições de segurança e higiene do que este. Há várias semanas que nos preparamos para esta retoma, seguindo à risca os planos e orientações da Direção Geral de Saúde", garantiu João Fonseca.

O diretor do NorteShopping partilhou que antes da pandemia os números da frequência do espaço podiam atingir as 50 mil pessoas por dia, e apesar de agora, por imposição legal, a permanência em simultâneo estar limitada a 3700 pessoas, a expectativa é que possam a circular mais de 25 mil clientes por dia.