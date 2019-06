“A sociedade exige justiça” foi o tema da manifestação, convocada pelo Partido Libertário da Rússia, em que os oradores, a partir de uma tribuna, denunciaram os numerosos casos daquilo que chamaram de “arbitrariedade policial” e que vão desde a falsificação de provas à tortura.

Segundo a agência France-Presse, a manifestação de hoje foi a mais recente de uma série de protestos desencadeados pela prisão, este mês, de Ivan Golunov, um conhecido repórter de investigação acusado de tráfico de droga, depois de a polícia ter encontrado droga na sua mochila e no seu apartamento.

As acusações foram retiradas dias depois na sequência de críticas públicas e alegações de que a polícia teria estrategicamente colocado as drogas para incriminar o jornalista.

A raiva por causa do tratamento dado a Ivan Golunov depressa passou para protestos sobre outros casos envolvendo jornalistas, incluindo a prisão, na semana passada, do editor de assuntos religiosos do jornal semanal independente Chernovik, Abdulmunim Gadzhiev, acusado de terrorismo.

Ruslan Titov, um dos manifestantes, afirmou que o caso de Ivan Golunov não é o único do género.

De acordo com a agência de notícias espanhola EFE, entre as situações mais flagrantes de arbitrariedade policial está o caso do anarquista Azat Miftajov, estudante de pós-graduação em matemática, detido em 01 de fevereiro deste ano por ser suspeito de fabricar um engenho explosivo.