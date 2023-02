São já milhares as pessoas que se ofereceram para adotar a bebé que nasceu nos escombros de um prédio, na Síria. A pequena Aya (milagre em árabe) foi descoberta na passada segunda-feira, ainda ligada à mãe através do cordão umbilical e tornou-se uma das imagens mais marcantes do sismo que abalou a Turquia e a Síria e já matou mais de 21 mil pessoas.

Aya foi a única sobrevivente da sua família. A mãe, o pai e os quatro irmão morreram na sequência da queda do prédio onde habitavam, na cidade de Jindayris. A bebé está agora no hospital, para onde chovem pedidos de informações para a adotarem. "Chegou na segunda-feira em mau estado, tinha inchaços, hematomas, estava com frio e mal respirava", disse à BBC o pediatra Hani Marouf.

Além dos pedidos de informações que chegam ao hospital, também nas redes sociais milhares de pessoas procuram saber da melhor forma para adotarem Aya e até uma jornalista de uma TV do Kuwait disse em direto que estava pronta para "cuidar e adotar esta criança... se os procedimentos legais me permitirem."

O diretor do hospital onde Aya está internada rejeita, contudo, a adoção neste momento. "Não permitirei que ninguém a adote agora. Até que a sua família distante regresse, trato-a como se fosse minha", salientou Khalid Attiah à BBC.