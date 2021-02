Mais de 100 milhões de pessoas no interior dos EUA foram alertadas para o risco de temperaturas extremamente baixas, que chegaram a passar os 20 graus Celsius negativos, fazendo aumentar substancialmente o consumo de energia, o que causou perturbações graves no fornecimento de eletricidade.

Pelo menos 20 pessoas morreram, algumas delas lutando para encontrar aquecimento dentro das suas casas, no estado do Texas.

Na área metropolitana de Houston, Texas, uma família sucumbiu ao monóxido de carbono do tubo de escape do carro na garagem onde se tentava aquecer e uma pessoa morreu depois de as chamas se terem espalhado a partir da lareira na sala de estar.

As concessionárias elétricas dos estados de Minnesota, Texas e Mississippi, entre outras, provocaram apagões repetidos para aliviar a carga sobre as redes de energia que se esforçavam para atender à extrema procura de calor e eletricidade.

Quase três milhões de clientes ficaram sem energia hoje no Texas, Louisiana e Mississippi e mais de 200.000 pessoas foram afetadas pelos cortes de eletricidade em quatro estados da região do oeste, assim como outras tantas no noroeste do Pacífico, de acordo com as autoridades que rastreiam relatórios de interrupções de serviços públicos.

Os mais graves cortes de energia nos EUA aconteceram no Texas, onde as autoridades solicitaram 60 geradores da Agência Federal de Gestão de Emergências, que foram prioritariamente atribuídos a hospitais e lares de idosos.

A agência de gestão da rede de energia do Texas informou que o abastecimento de eletricidade foi restaurado para 600.000 casas e empresas na noite de terça-feira, mas que 2,7 milhões de famílias ainda estão sem energia.

Apagões com duração de mais de uma hora começaram antes do amanhecer de terça-feira em Oklahoma City e nos arredores, desligando aquecedores elétricos, fornos e luzes, numa região onde a temperatura chegou aos 22 graus Celsius negativos

O Southwest Power Pool, um grupo de concessionárias de energia que cobre 14 estados, disse que os apagões foram “um último recurso para preservar a fiabilidade do sistema elétrico como um todo”.

A vice-Presidente dos EUA, Kamala Harris, dirigiu-se aos milhões de pessoas afetadas com os cortes de energia, dando-lhes alento, durante uma entrevista televisiva.

“Sei que eles não nos podem ver agora, porque estão sem eletricidade, mas o Presidente e eu estamos a pensar neles e esperamos conseguir fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para obter ajuda federal”, disse Kamala Harris.

O interior dos EUA está em estado de alerta, com as viagens a serem desaconselhadas, estradas impedidas e milhares de voos cancelados, por causa da vaga de frio.