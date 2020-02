Na China, milhões de pessoas regressaram ao trabalho nesta segunda-feira, após as férias prolongadas para tentar impedir a propagação do novo coronavírus, que já deixou 1.016 mortos no país.O surto obrigou ontem o presidente Xi Jinping a aparecer pela primeira vez em público com uma máscara tendo sido tornado público que, tal como acontece com milhões de chineses, está a ter a sua temperatura controlada para monitorizar riscos de contágio por coronavírus.

As festividades do Ano Novo Chinês tiveram, este ano, início a 25 de janeiro e prolongam-se, em regra, por 15 dias, concluindo-se assim a 10 de fevereiro. No entanto, muitas empresas adiaram o regresso das pessoas às instalações e, no espaço público, mantém-se visíveis os sinais do estado de alerta em que o país se encontra.

Numa tentativa de conter o vírus, as cidades de Hubei estão em isolamento e as autoridades bloquearam as vias de transporte no país para deter a deslocação de centenas de milhões de pessoas, que geralmente visitam as famílias durante as férias do Ano Novo Lunar.

Oficialmente, o prazo foi prolongado por apenas três dias, mas várias cidades e províncias estenderam até 10 de fevereiro.

Estas medidas sem precedentes transformaram diversas áreas em cidades fantasmas.

Ainda assim, em algumas cidades, já se nota o regresso à vida normal. Nas avenidas de Pequim e Xangai o trânsito esteve muito mais intenso que nos últimos dias, mas diversas lojas permaneciam fechadas. A cidade de Guangzhou, no sul do país, anunciou que voltou a haver transportes públicos.

Muitas pessoas não escondiam o receio na volta ao trabalho. "Quando os clientes entram, primeiro medimos a temperatura, depois usamos desinfetante e pedimos que lavem as mãos", disse uma jovem funcionária num centro de estética de Pequim.

Trabalho a partir de casa, centros comerciais desertos, escolas fechadas

Na província de Hubei, dezenas de milhões de pessoas da não regressaram ao trabalho porque, como a região é o foco da epidemia, a quarentena prossegue.

E fora da província em quarentena, muitas empresas limitam o número de funcionários.

O governo de Xangai sugeriu reduzir as concentrações de pessoas com horários de trabalho escalados, cortar os sistemas de ar acondicionado, evitar as refeições em grupo e respeitar uma distância de pelo menos um metro entre os colegas de trabalho.

A plataforma de comunicação empresarial online DingTalk anunciou na semana passada que quase 200 milhões de pessoas estavam a usar a sua ferramenta para o 'home office'.

Uma sondagem feita pela Câmara de Comércio Americana em Xangai mostrou que 60% das empresas planeiam o trabalho a partir de casa.

A imprensa estatal informou que o número de passageiros no metro de Pequim nesta segunda-feira era quase 50% inferior ao de um dia normal de trabalho.