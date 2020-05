Milhões de pessoas foram autorizadas a voltar hoje ao trabalho em Itália, com o início do fim do mais longo confinamento no país europeu que foi epicentro da pandemia e que regista mais mortes associadas à covid-19.

Depois de dois meses de rigoroso confinamento, 4,4 milhões de italianos foram autorizados hoje a regressar ao trabalho e a visitar familiares próximos, mas entre incerteza quanto às restrições que são levantadas nesta “fase dois” do combate à pandemia provocada pelo novo coronavírus. Os setores da construção e comércio grossista retomam a atividade e os restaurantes podem reabrir, mas apenas para serviço ‘takeway’, as crianças passam a poder brincar ao ar livre e as atividades desportivas individuais podem realizar-se a maior distância da residência. Jardins e parques reabrem, mas permanecem fechados os parques infantis e proibidos os piqueniques. Embora as concentrações e missas continuem proibidas, os italianos podem a partir de hoje visitar familiares em pequenos números e assistir a funerais até ao limite de 15 pessoas. O pequeno comércio permanece encerrado, à exceção do que já anteriormente tinha sido autorizado a reabrir: supermercados, farmácias e parafarmácias, quiosques, livrarias, lojas de roupa de criança e lojas de jardinagem. À AFP, um transeunte, Stefano Milano, 40 anos, diz-se “feliz” por recuperar alguma liberdade e poder receber um primo quando, dentro de dias, o filho celebrar o aniversário. Admite contudo ter “medo” de que um eventual novo surto afete os seus pais, idosos. O tráfego em Roma era hoje de manhã intenso e as bancas de venda de flores regressaram ao mercado de Campo dei Fiori, pela primeira vez desde 11 de março. Continuar a ler Ouvido pela AP, um dos vendedores, Stefano Fulvi, assegurou que as flores “trazem felicidade e alegria” e que “as pessoas sentiam falta delas”, mas admitiu que está a “correr um risco” dada a previsível pouca procura, com muitas pessoas ainda confinadas a casa. As máscaras são obrigatórias nos transportes públicos e em espaços fechados abertos ao público. O sul do país preparava-se também hoje para o regresso de estudantes e trabalhadores que ficaram retidos pelo confinamento nas províncias do norte, mais atingidas pela pandemia, com alguns governadores a imporem uma quarentena de duas semanas a todos os que regressem. Quem regressa, por outro lado, não pode voltar à região onde esteve confinado. Os italianos vão continuar a ter de ter consigo uma declaração com os motivos da saída à rua, mas a lista de justificações foi alargada com a visita a familiares. Contudo, o jargão técnico utilizado no decreto de 26 de abril que define a “fase dois” tem sido muito criticado, nomeadamente a palavra “congiunti”, um termo arcaico e vago usado no decreto para descrever que familiares podem ser visitados. Orientações publicadas no sábado indicam que o termo abarca parentes, mas também pessoas com quem se tenha relações emocionais estáveis, o que cria problemas de interpretação, parecendo incluir apenas unidos de facto e namorados, mas exclui amigos. A utilização dos transportes públicos também gera dúvidas. Numa carta à ministra dos Transportes, Paola de Micheli, duas organizações que representam empresas de transporte público advertem que só é possível manter as regras de distanciamento reduzindo a capacidade normal para 25% a 30%, o que pode criar aglomerações nas paragens de autocarro e estações de metro. Para aliviar o recurso aos transportes públicos, o governo adotou, no âmbito das medidas de apoio associadas à pandemia, uma bonificação de 200Euro para quem comprar bicicletas ou ‘scooters’ elétricas ou recorrer a serviços de partilha de automóvel. No domingo, pela sétima semana consecutiva, Itália manteve o decréscimo do número de mortes e de casos ativos da doença. “Muitas empresas e fábricas vão reabrir e haverá muito mais oportunidades de contágio, que só podemos evitar com um sentido de responsabilidade ainda maior”, advertiu o primeiro-ministro, Giuseppe Conte. “Como nunca antes, o futuro do país está nas vossas mãos. Quanto mais escrupulosos formos, mais depressa poderemos recuperar outras liberdades”, frisou. Itália regista 28.884 mortos e mais de 210 mil casos, segundo números oficiais de domingo, sendo o país europeu com mais mortos e o segundo, depois de Espanha, com mais infeções. Surgido em dezembro na China, o vírus SARS-CoV-2 já infetou em todo o mundo 3,4 milhões de pessoas, mais de 245 mil morreram. Newsletter As notí­cias não escolhem hora, mas o seu tempo é precioso. O SAPO 24 leva ao seu email a informação que realmente importa comentada pelos nossos cronistas. Subscrever Já subscrevi Notificações Porque as noticias não escolhem hora e o seu tempo é precioso. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita.