A mercadoria foi encontrada no porta-malas de uma viatura de marca Mercedes Benz em que seguiam os dois militares, que tentavam atravessar a Fronteira de Machipanda, saindo do Zimbabué, país vizinho, com destino a província de Manica, disse Ulisses Tembe, diretor das Alfandegas de Moçambique em Manica.

“Existem entidades específicas que autorizam a entrada no país de determinados explosivos”, declarou Ulisses Tembe, acrescentando que neste caso os indivíduos encontrados com o material não respeitam estes requisitos.

As autoridades suspeitam que a finalidade da mercadoria fosse a exploração ilegal de pedras preciosas em Manica, uma província rica em minérios e que tem sido o destino de vários garimpeiros ilegais.