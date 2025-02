Outros três polícias municipais ficaram levemente feridos no ataque na cidade de Mulhouse.

O crime foi supostamente cometido por um homem de 37 anos que está numa lista de vigilância de prevenção do terrorismo, declarou o promotor Nicolas Heitz à AFP.

O ataque ocorreu pouco antes das 16h00 hora local (15h00 em Lisboa), à margem de uma manifestação de apoio à República Democrática do Congo, que enfrenta uma ofensiva, no leste, do movimento armado M23, apoiado pelo Ruanda.

Segundo o jornal regional Les Dernières Nouvelles d'Alsace, o ataque ocorreu entre a Praça do Mercado e a Rua Lavoisier, onde foi detido o suspeito, um homem nascido em 1987, de nacionalidade estrangeira e expulso de França.

O canal BFMTV indicou que, enquanto se aguarda a determinação das motivações para este acontecimento, a Procuradoria de Mulhouse está a trabalhar em conjunto com a Procuradoria Nacional Antiterrorista (PNAT).

*Com Lusa e AFP