Os dois mini-autocarros elétricos que asseguram as ligações no centro histórico de Viana do Castelo transportaram, em 13 anos, perto de meio milhão de passageiros.

Em comunicado, a autarquia da capital do Alto Minho adianta que "desde setembro de 2005 e até 31 de julho de 2018 foram asseguradas viagens a 446.084 passageiros".

"Nos primeiros sete meses deste ano, entre janeiro e julho, os dois mini-autocarros amigos do ambiente já transportaram quase 22 mil pessoas, tendo atingido 3.439 viagens, no mês passado", acrescenta.

Os dois veículos, batizados com os nomes de Caramuru e Himalaia, pintados com as cores do concelho - amarelo e preto - foram oferecidos à autarquia pela Associação de Veículos Automóveis Elétricos.

A partir de 2010, adiantou hoje o município, o circuito coberto por estes veículos "duplicou, partindo do hospital de Santa Luzia e fazendo ligação aos extremos da cidade, às escolas e ao mercado, para, de forma rápida, chegar a área de serviços situados fora do centro histórico de Viana do Castelo como a EDP, os Serviços de Segurança Social e o cemitério municipal, entre outros".

Para além de constituir uma alternativa mais vantajosa a nível ambiental, a autarquia sustenta que o circuito dos autocarros elétricos "facilita também a mobilidade dos idosos dentro da cidade, tendo simultaneamente caráter de lazer e utilitário".

Cada autocarro tem 5,3 metros de cumprimento e 2,07 de largura, transporta 22 passageiros, oito dos quais sentados. Tem instalação para segurar uma cadeira de rodas e atinge uma velocidade de 33 quilómetro. A alimentação é feita unicamente a partir de baterias e os mini-autocarros têm uma autonomia de quatro a seis horas de funcionamento em circuito urbano. Os mini-autocarros estão em circulação de segunda a sexta-feira, das 09:30 às 13:00 e das 14:00 às 18:30.