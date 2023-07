“O Ministério da Defesa Nacional confirma a presença da Polícia Judiciária e do Ministério Público nas suas instalações, na Direção Geral de Recursos da Defesa Nacional, no âmbito de averiguações a atos praticados entre 2018 e 2021”, lê-se em comunicado.

Numa curta nota enviada às redações, o ministério liderado por Helena Carreiras acrescenta apenas que “reafirma a sua total colaboração com as autoridades em tudo o que lhe for solicitado”.