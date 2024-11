“Nestes próximos dias a ministra da Cultura e a secretária de Estado da Cultura vão mudar-se para o Campus XXI, reforçando a concentração do espaço do Governo”, disse António Leitão Amaro, que está a ser ouvido no parlamento no âmbito da discussão na especialidade do Orçamento do Estado para 2025.

O Ministério da Cultura funciona atualmente no Palácio Nacional da Ajuda.

O ministro acrescentou que simultaneamente vão continuar a ser transferidas para o Campus XXI várias entidades da administração pública, tendo sido o Centro de Planeamento e Avaliação de Politicas Púbicas o último a mudar-se.

“No fim deste processo de mudança física teremos um centro, um ecossistema de governação, que compartilha com proximidade e políticas públicas”, disse.

Vários ministérios estão a ser concentrados no Campus XXI, onde ainda funciona a Caixa Geral da Depósitos.