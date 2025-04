“Estas SMS representam um esquema de `phishing´, através do qual um ator desconhecido pretende induzir os destinatários a abrir links que remetem para páginas fraudulentas na internet, totalmente alheias ao SNS, que visam obter dados pessoais”, adiantaram os SPMS.

Em comunicado, esta entidade do Ministério da Saúde avisa ainda que os links “podem levar também à execução de vírus no computador”.

Segundo referiu, estas mensagens fraudulentas em nome do SNS referem a necessidade de atualizar o registo, via computador, para não perder acesso aos cuidados de saúde do SNS a partir de quinta-feira.

Os SPMS avançou ainda que estão a ser efetuadas diligências junto das entidades competentes, alertando os utentes que, caso recebam as mensagens em causa, “não acedam ao link e apaguem a SMS”.

“Em caso de suspeita de tentativa de fraude, os cidadãos deverão reportar às autoridades policiais”, conclui o comunicado.