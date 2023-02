A secretária de Estado, Margarida Tavares, considera urgente uma maior sensibilização e mobilização das pessoas para a tolerância zero em relação a comportamentos violentos, nomeadamente em contexto de namoro e relações de intimidade, manifestando o apoio público às iniciativas de promoção de relações saudáveis e prevenção da violência lançadas no país, disse em comunicado a propósito do Dia dos Namorados, que se celebra esta terça-feira.

“Queremos abolir todas as formas de violência interpessoal. Relativamente à violência no namoro, temos de ser capazes de intervir na construção de uma sociedade mais consciente, atenta e ativa contra todo e qualquer comportamento abusivo e manifestação de desrespeito pelo outro. A promoção de ambientes e normas sociais intolerantes à violência são essenciais para reduzir este fenómeno”, afirma Margarida Tavares na nota enviada às redações.

A Direção-Geral da Saúde e do Programa Nacional de Prevenção da Violência no Ciclo de Vida lançou, esta semana, uma campanha onde apresenta conselhos para os mais jovens e para toda a população sobre relações interpessoais saudáveis, alertando para o impacto negativo na saúde de relacionamentos abusivos.

"Os serviços de saúde são locais onde todos os cidadãos, de forma inclusiva, podem encontrar apoio e aconselhamento, também neste contexto, reiterando-se nesta data o compromisso do Ministério da Saúde em contribuir para ambientes promotores de saúde", conclui a nota de imprensa.