“Neste momento o estudo foi apresentado, vou lê-lo com muito gosto e naturalmente que, com base no documento, a AMP me fará chegar uma vontade, para qual estamos completamente disponíveis para discutir. Agora que [o documento está feito], é ir atrás das lacunas para as combater”, disse.

O ministro João Pedro Matos Fernandes afirmou aos jornalistas, no final da sessão, não sentir que “falte informação de base para tomar decisões a nível político à escala nacional”, mas que “o ministério está completamente disponível para, confrontado com um projeto concreto, poder financiar esse projeto”.

Segundo disse, o ministério do Ambiente “está sempre disponível a financiar projetos que concretizem a existência de mais informação e de mais centrais com informação”, sendo exemplo disso as recentes estações no Tejo para medir a qualidade da água e a estação para medir vestígios de radioatividade no Douro.

O ministro do Ambiente destacou os milhões de euros que foram investidos no último ano em projetos “em prol da descarbonização”, como as novas frotas da Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) e da Carris, bem como a expansão da rede dos metros de Lisboa e do Porto.

Sobre as novas três linhas para os metros, duas para o Porto e uma para Lisboa, Matos Fernandes adiantou que na quarta-feira “ficou fechado o projeto de reprogramação [dos fundos comunitários], onde fica claro aquilo que é a inclusão das redes e a previsão financeira para esses mesmos investimentos”, especificando serem cerca de 500 milhões de euros, dos quais cerca de 190 milhões do PO SEUR (Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recurso) e “restante componente nacional do Fundo Ambiental”.

No seu discurso, Matos Fernandes reafirmou a importância de descarbonizar, tornar a economia circular e valorizar o território, acrescentando que se não se “estancar esta sangria de utilização dos bens naturais”, não vai ser possível ter o bem-estar que se tem hoje.

“A responsabilidade que a AMP tem no domínio da mitigação e adaptação às alterações climáticas é mesmo maior”, disse.