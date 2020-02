O ministério refere que “no requerimento para obtenção da concessão da exploração, pedido este subscrito pelos dois sócios gerentes que obrigavam a sociedade por quotas Lusorecursos, Lda., foi indicada a intenção desta sociedade em obter a concessão em causa a favor de uma outra sociedade a criar especificamente para este propósito”.

O MAAC aponta ainda que, quando foi apresentada a ação pela associação cívica, já tinha sido ultrapassado o prazo de três meses, após a publicação do contrato em Diário da República (22/05/2019), do “direito de impugnação da validade do contrato com fundamento em anulabilidade”.

Alega também que o ministério não figura como outorgante no contrato, cuja anulabilidade a associação pretende ver declarada, e recorda que neste contrato de concessão figuram apenas como outorgantes o Estado Português (primeiro outorgante) e a sociedade Lusorecursos Portugal Lithium, S.A. (segunda outorgante).

O Ministério do Ambiente conclui pela “improcedência da alegada anulabilidade do presente contrato de concessão, por vício de violação de lei”.

No Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa corre uma outra ação interposta pela empresa Lusorecursos SGPS, S.A. contra o Ministério do Ambiente e da Transição Energética (agora Ministério do Ambiente e Ação Climática) e a Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) com vista à anulação do contrato de concessão de exploração de lítio, celebrado a 28 de março entre o Estado Português e a Lusorecursos Portugal Lithium, S.A.

A Lusorecursos SGPS, S.A. foi sócia da sociedade Lusorecursos, LDA., requerente da concessão da denominada "mina do Romano".

Esta empresa interpôs uma outra ação cível, no Tribunal Judicial de Braga, em que pede a declaração de nulidade do negócio de transmissão da sua quota na sociedade Lusorecursos, LDA., a qual foi, posteriormente, transformada na sociedade anónima que cedeu a posição contratual à Lusorecursos Portugal Lithium.