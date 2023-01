Em resposta à agência Lusa, fonte oficial da PGR adiantou ainda que a investigação está entregue ao Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa, encontrando-se sujeita a segredo de justiça.

Alexandra Reis recebeu uma indemnização de 500 mil euros por sair antecipadamente, em fevereiro, de administradora executiva da transportadora aérea. Em junho, foi nomeada pelo Governo para a presidência da Navegação Aérea de Portugal (NAV) e em 02 de dezembro tomou posse como secretária de Estado do Tesouro.

A indemnização atribuída a Alexandra Reis, noticiada pelo Correio da Manhã no dia 24 de dezembro, foi criticada por toda a oposição e posta em causa até pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, ao dizer que seria “bonito” a governante prescindir da verba. Na sequência da polémica, Alexandra Reis foi demitida no passado dia 28 pelo ministro das Finanças, Fernando Medina.

Este caso viria ainda a provocar a demissão do ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, na quarta-feira à noite, para “assumir a responsabilidade política” do caso da indemnização de 500 mil euros da TAP à ex-secretária de Estado do Tesouro. Com Pedro Nuno Santos demitiu-se também o secretário de Estado das Infraestruturas, Hugo Santos Mendes.

A Iniciativa Liberal já anunciou uma moção de censura ao Governo, no parlamento, onde o PS tem maioria absoluta.