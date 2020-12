O procurador do Rio de Janeiro disse, na quarta-feira, em comunicado, que tinha aberto uma investigação depois de ter recebido “várias queixas, baseadas em informações divulgadas pela imprensa, sobre eventos organizados pelo jogador Neymar”.

O procurador pediu à estrela da seleção do Brasil e atacante do Paris Saint-Germain, assim como ao condomínio onde se situa a moradia e outro complexo residencial próximo, que fornecesse “detalhes urgentes” sobre “o número de convidados, organização das festas e quaisquer medidas de saúde tomadas”.

Um assessor do jogador, contactado pela agência de notícias France-Presse (AFP), disse desconhecer se Neymar celebraria o dia de Ano Novo na casa em Mangaratiba, uma estância balnear a 130 quilómetros do Rio de Janeiro, ou se ficaria em Santa Catarina.

O jogador, que se manteve em silêncio até agora, publicou uma foto com um amigo num iate na praia de Santa Catarina, no sul do país.

O evento, que teria entre 150 a 500 convidados convidados, desencadeou uma onda de críticas numa altura em que os especialistas recomendam que os contactos sejam limitados para evitar que a pandemia se agrave.

Legalmente, o estado do Rio de Janeiro não proíbe festas em casas particulares e a autarquia de Mangaratiba admitiu em comunicado que “não tem o poder” de intervir.