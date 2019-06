A governante justificou a impossibilidade de assumir a data de setembro para a harmonização salarial com a necessidade de aprovar antes o regulamento interno, a nova tabela salarial e de realizar o levantamento do trabalho suplementar não-remunerado, para só aí “discutir como é que se resolve esta situação, que se arrasta desde a origem do OPART, da diferença salarial entre trabalhadores de São Carlos e da Companhia Nacional de Bailado (CNB)”.

No começo da semana, o Sindicato dos Trabalhadores de Espetáculos, do Audiovisual e dos Músicos (CENA-STE) anunciou que, face à “inoperância e incapacidade demonstradas pela tutela da Cultura e Finanças e pelo presidente da empresa para resolver a situação”, iria pedir uma audiência ao primeiro-ministro, António Costa, “na certeza de que no momento terá de passar por si o encontro de uma solução para a harmonização salarial entre técnicos do Teatro Nacional de São Carlos (TNSC) e da CNB”.

“O que eu queria reiterar é que o compromisso do Governo, numa articulação entre a Cultura e as Finanças para resolver estes problemas que se arrastam há bastante tempo, é firme, continua firme e vamos continuar a trabalhar, independentemente desta situação de manter a greve”, afirmou Graça Fonseca.

Os trabalhadores começaram uma série de greves na passada sexta-feira, na sequência de um plenário, anunciando que as irão manter até haver garantias da parte do Ministério das Finanças em relação às suas reivindicações.

No plenário realizado na passada quinta-feira, os trabalhadores do TNSC e da CNB marcaram greves às apresentações da ópera “La Bohème”.

Também os bailarinos e técnicos da CNB fizeram um protesto em Pequim, na China, onde estiveram para apresentar espetáculos.

De acordo com as conclusões do plenário de quinta-feira, “foi decidido que os bailarinos e técnicos da CNB que nos dias 11 e 12 de junho irão estar na China em espetáculo, com a presença de representantes estatais, nomeadamente a ministra da Cultura, Graça Fonseca, irão estar em protesto”.

Esse protesto, que não põe em causa os espetáculos, irá ser feito “recusando a presença em qualquer iniciativa agendada pelas entidades nacionais e rejeitando qualquer tipo de encontro protocolar com essas entidades antes e depois dos espetáculos”.