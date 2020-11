A ministra da Justiça lembrou que Portugal tem neste momento cerca de 350 casos de Covid-19 em estabelecimentos prisionais, "num universo de 11 mil pessoas", frisou.

Van Dunen explicou que "as pessoas estão assintomáticas" e que a "Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais já acionou o plano de contingência, que consiste em retirar as pessoas infetadas e colocá-las num espaço à parte, onde estão a ser observadas por médicos e pessoal de enfermagem".

"A situação que temos neste momento é uma situação totalmente controlada ao nível dos vários estabelecimentos", declarou a ministra, acrescentando que "não houve ainda necessidade de recurso quer ao SNS quer a outra estrutura externa".

Francisca Van Dunen frisou que a situação "genérica" é de que os reclusos estão assintomáticos e disse estar confiante depois das medidas criadas em março "no sentido de criar espaços que permitissem justamente ter esta reação na hipótese - que se veio a verificar - de termos casos de infeção no interior dos estabelecimentos, neste momento estamos em condições de retirar a vantagem das medidas que foram então tomadas e da capacidade de separar as pessoas infetadas, deslocá-las no interior do próprio estabelecimento e fazer o respetivo acompanhamento".

Questionada sobre se o uso obrigatório de máscara já foi generalizado nas cadeias, a ministra da justiça respondeu que não. "O sr. diretor-geral de Reinserção e Serviços Prisionais pediu à Direção-Geral de Saúde um parecer sobre essa matéria no sentido de saber se se devia ou não generalizar o uso da máscara para reclusos no interior do espaço prisional - porque há contextos onde já são obrigados a usar a máscara, nomeadamente quando vão aos serviços médicos ou de saúde, quando vão para as aulas, para o trabalho - mas nas celas não usam máscara".

A ministra da justiça detalhou que o diretor-geral de Reinserção e Serviços Prisionais ouviu da DGS sobre o uso das máscaras no estabelecimento e está agora em período de espera pelo parecer.

Van Dunen justificou o aumento de casos nas prisões explicando que a razão é "muito simples": "Pela mesma razão pela qual aumentou [o número de casos de Covid-19] na comunidade.