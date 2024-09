Rita Alarcão Júdice foi hoje criticada politicamente, nomeadamente pelo Chega, por não ter ainda proferido uma declaração pública, em conferência de Imprensa, acerca da quebra de segurança prisional.

Segundo a nota de agenda enviada às redações, a ministra da Justiça, Rita Alarcão Júdice, vai prestar declarações aos jornalistas às 17:00 de terça-feira, no Ministério da Justiça, em Lisboa, após o seu gabinete ter indicado no domingo que estava a recolher informações.

Vários partidos, como a Iniciativa Liberal ou o Bloco de Esquerda, já vieram exigir publicamente explicações da ministra da Justiça sobre esta situação.

Cinco reclusos fugiram no sábado do Estabelecimento Prisional de Vale de Judeus, em Alcoentre, no concelho de Azambuja, distrito de Lisboa.

A fuga foi registada pelos sistemas de videovigilância pelas 09:56, mas só foi detetada 40 minutos depois, quando os reclusos regressavam às suas celas.

Os evadidos são dois cidadãos portugueses, Fernando Ribeiro Ferreira e Fábio Fernandes Santos Loureiro, um cidadão da Geórgia, Shergili Farjiani, um da Argentina, Rodolf José Lohrmann, e um do Reino Unido, Mark Cameron Roscaleer, com idades entre os 33 e os 61 anos.

Foram condenados a penas entre os sete e os 25 anos de prisão, por vários crimes, entre os quais tráfico de droga, associação criminosa, roubo, sequestro e branqueamento de capitais.