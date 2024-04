Na terça-feira ao final da tarde, o diretor executivo do SNS anunciou a sua demissão, em conjunto com a sua equipa, alegando que não quer ser obstáculo ao Governo nas políticas e nas medidas que considere necessárias.

“A Ministra respondeu já ao Dr. Fernando Araújo, agradecendo a comunicação e serviço prestado, e transmitindo a aceitação daquele pedido, que foi apresentado de modo voluntário e espontâneo”, refere o Ministério da Saúde, em comunicado.

O Ministério da Saúde acrescenta que “no devido tempo será conhecida a solução para a Direção Executiva que terá a missão de realizar efetivas reformas, incluindo na gestão operacional e prestação de cuidados, que são inadiáveis para virar a página em defesa do SNS, e finalmente remediar a pesada herança que tanto prejudica o acesso, em tempo e qualidade, à saúde, em especial pelas pessoas mais vulneráveis”.

A direção executiva iniciou a sua atividade em 01 de janeiro de 2023, na sequência do novo Estatuto do SNS proposto ainda pela então ministra Marta Temido, com o objetivo de coordenar a resposta assistencial de todas as unidades do SNS e de modernizar a sua gestão.