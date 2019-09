A governante sublinhou que a normalidade não chegou a ser interrompida porque a escala de cirurgia geral, concretamente o banco de hoje, foi assegurado.

Esta situação deve ser entendida como um “incidente” que, muitas vezes, é transportado para fora das instituições e que ganha uma expressão que não tem, afirmou.

“Admito que possa haver dificuldades relacionadas com a pressão do trabalho e dificuldades de comunicação e devem ser consideradas como isso mesmo, como incidentes que ocorrem e que, muitas vezes, são transportados para fora das instituições e que ganham expressão que não tem com todo o respeito que tenho pelos profissionais”, disse Marta Temido.

Segundo a ministra, estes “incidentes”, por vezes, extravasam a “mesa de trabalho” e provocam “sinais de alarme e preocupação” à população que, no seu entender, deveria ser poupada.

A titular da pasta da Saúde explicou que vários chefes de equipa e especialistas de Medicina Interna apresentaram à direção clínica, através de uma carta, a vontade em colocar os seus lugares à disposição, na sequência de constrangimentos relacionadas com dificuldades de preencher a escala de hoje o nível da cirurgia geral.

Mas, esse problema foi ultrapassado, frisou, acrescentando que além desse, os profissionais apontavam na missiva questões relacionadas com sobrecarga da atividade, redução do número de especialistas e uma alegada retirada da cirurgia geral do serviço de urgência.

A ministra reconheceu, à semelhança do que acontece com outros hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS), de que o volume de trabalho é grande e exigente no Garcia de Orta e que o mesmo tem sofrido com a “erosão” nos seus recursos humanos.

A esse propósito, Marta Temido recordou que o hospital tem mais 90 médicos especialistas desde 2015 a esta parte e que, muito recentemente, foram abertas 28 vagas para recém-especialistas.

A Sociedade Portuguesa de Medicina Interna anunciou na quinta-feira que 10 chefes de equipa de urgência do Hospital Garcia de Orta, em Almada, se tinham demitido em bloco, acrescentando que o protesto dos internistas se devia à decisão do Conselho de Administração de retirar a cirurgia geral da presença física no serviço de urgência.