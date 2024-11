Ana Paula Martins afirmou terça-feira ter ficado surpreendida com a greve dos técnicos de emergência pré-hospitalar (TEPH), mas aparentemente o sindicato destes profissionais terá enviado um e-mail, no passado dia 10 de outubro, a avisar a ministra do aviso de greve, salientando que daria um prazo de dez dias para negociar com o Governo, escreve esta sexta-feira o Expresso.

"A primeira mensagem de correio eletrónico do dia 10 de outubro foi enviada para o chefe de gabinete da ministra, para Ana Paula Martins, para as duas secretárias de Estado e para o presidente do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM). A missiva fazia uma descrição sumária das condições de trabalho, sublinhando que a ministra reconheceu como “miserável” o índice remuneratório dos técnicos quando foi ouvida no Parlamento", lê-se no artigo.

De acordo com a publicação, que teve acesso ao e-mail enviado, o sindicato foi taxativo para com a Ministra. "Vemo-nos forçados a avançar com agendamento de ações reivindicativas, nomeadamente greve e manifestação a iniciar no dia 30 de outubro, cujo pré-aviso receberão formalmente ainda hoje”, diziam no passado dia 10 de outubro.

Refira-se que a paralisação obrigou à paragem de mais de 40 meios de socorro e pelo menos oito pessoas terão morrido, nos últimos dias, devido a problemas e demora no contacto com o INEM.