Na mesma ocasião, o reitor da UA, Paulo Jorge Ferreira, disse que a abertura deste centro representa “uma atenção crescente, de proximidade aos estudantes internacionais, que são em número cada vez maior”.

“Este local é para eles, para integrar, porque acho que uma Universidade deve cativar, deve inspirar e, depois, deve transformar e estas dimensões têm que estar presentes na nossa relação com todos os estudantes, inclusivamente com os internacionais”, disse.

A cerimónia de inauguração do CLAIM da UA contou com uma atuação de um coro de estudantes universitários, que interpretaram “Imagine”, de John Lennon, e “What a wonderful world”, de Louis Armstrong, e um momento de dança, protagonizado por um grupo de alunos timorenses.

Segundo uma nota da Reitoria, este CLAIM é “uma aposta no reforço do apoio institucional que se pretende colocar à disposição da comunidade académica internacional” que, entre estudantes, pessoal técnico, administrativo e de gestão, investigadores e docentes, conta com cerca de 2.500 pessoas.

Um dos “grandes objetivos” do CLAIM da Universidade de Aveiro, segundo o texto, é “promover o acolhimento e a integração da comunidade internacional da Academia, criando as condições necessárias para uma experiência positiva para todos os que estudam ou trabalham na UA, minimizando eventuais constrangimentos relacionados com os processos de regularização no país e de acesso aos diversos serviços públicos disponíveis”.

O Centro de Apoio terá atendimento personalizado e a colaboração de técnicos para prestar informação geral e apoio especializado em áreas diversas, tais como a regularização da situação em Portugal, a atribuição da nacionalidade, o alojamento, o reagrupamento familiar, matérias de índole profissional, o acesso aos serviços de saúde, ao ensino e à formação, entre outros.