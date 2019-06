"A força de trabalho faz-se com especialistas, mas também com médicos com um perfil mais genérico de competências, sem prejuízo que existem áreas que de facto nós precisamos de reforço de especialistas e procuraremos que uma melhoria da identificação das capacidades formativas permita um maior acesso à formação especializada", afirmou.

Já sobre a falta de recursos humanos na área da saúde, reconheceu sobretudo uma falha no Baixo Alentejo, que levou a “encerramentos e necessidade de encaminhar doentes para outros serviços”, sobretudo na área da ginecologia e obstetrícia.

A governante disse ainda que Évora tem 148 médicos especialistas, um número que era de 175 em 2015.

Também presente na Comissão Parlamentar de Saúde, o secretário de Estado Adjunto e da Saúde falou da autonomia dos hospitais para explicar que “é um processo complexo” em que o Governo tem vindo a trabalhar “de uma forma mais lenta” do que aquilo que gostaria.

“Não faz nenhum sentido que continuemos a ter uma rede de hospitais públicos que não tenham autonomia de gestão”, afirmou.

Francisco Ramos disse ainda que, na próxima semana, o Governo conta aprovar “um projeto experimental para dois agrupamentos de centros de saúde com autonomia de gestão”, considerando que esta opção “é o normal e consequência natural do processo de gestão em saúde”.

Durante a audição na comissão parlamentar, que se prolongou por quase cinco horas, a ministra afirmou ainda que a paz social no setor da saúde é um objetivo e que o Ministério da Saúde tem sempre “disponibilidade para interagir com todos os atores”.

“Mas não podemos fazer com que essa paz social seja conseguida a troco daquilo que são as nossas obrigações e as nossas responsabilidades de tutela sobre um conjunto de diversas entidades, de garantia do dinheiro dos contribuintes e de equilíbrio das contas públicas”, afirmou.

(Artigo atualizado às 15:06)