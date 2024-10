“As questões [colocados pelo deputados] saem um pouco do âmbito desta interpelação” e “não vou responder às perguntas porque se cingem a matérias que não estavam nos requerimentos” foram as respostas de Margarida Blasco quando era questionado pelos deputados da oposição sobre os incêndios que assolaram as regiões norte e centro do país na terceira semana de setembro, provocaram nove mortos e consumiram cerca de 135 mil hectares de floresta.

A ministra remeteu informações para o dia 22 de outubro quando vai estar novamente na Assembleia da República para uma audição regimental.

Margarido Blasco disse ainda que nessa altura já terá o relatório final da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) sobre “o que correu bem ou mal” nos fogos de 2024.

A audição da ministra da Administração Interna, na comissão parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, foi pedida pelo PCP, sobre os meios de proteção civil disponíveis para o combate aos fogos rurais nos meses de verão de 2024, e pelo PS, sobre a gestão dos meios de proteção civil no incêndio ocorrido, em agosto, na Madeira.