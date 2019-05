Em declarações à Lusa a partir de Toulouse, sede do gigante da indústria aeroespacial, Manuel Heitor afirmou que representantes da Airbus irão também visitar Portugal, que quer entrar nos projetos da Agência Espacial Europeia - cujo programa para os próximos quatro anos vai ser completado em novembro.

As áreas em que Portugal tem "ambição de reforçar a presença na Europa" neste domínio são a observação da Terra - para fins agrícolas, marítimos ou climáticos - ou a construção de pequenos satélites, áreas em que a Airbus e Portugal podem ser recíprocos em dar um ou outro "novos pontos de contacto", indicou Manuel Heitor.

Para Portugal atingir a meta de "duplicar a sua participação" nos esforços espaciais europeus, "tem que estar com empresas" como a Airbus na Europa, referiu.

Manuel Heitor levou a Toulouse representantes do Instituto de Soldadura e Qualidade, do Instituto Superior Técnico, da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, Universidade do Minho e empresas como a Tekever ou a Critical Materials, além da presidente da Agência Espacial Portuguesa, Chiara Manfletti, entre outros.