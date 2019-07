“Os portugueses podem ter a certeza de que a Força Aérea utilizará todos os mecanismos à sua disposição para assegurar que os meios aéreos não faltarão quando são necessários”, anunciou João Gomes Cravinho.

Na cerimónia do Dia da Força Aérea, este ano assinalado em Viseu, o ministro anunciava, na sua alocução, que “o Governo está também a preparar o desenho de um novo modelo de dispositivo de combate a incêndios rurais assente em meios aéreos próprios do Estado”.

“Os princípios da eficácia e da eficiência, da poupança de recursos ao Estado, e sobretudo de garantias de maior e melhor capacidade de resposta, justificam esta opção por um modelo misto, combinando a criação de capacidade aérea própria do Estado com a contratação de meios suplementares privados”, disse.

Neste sentido, disse que o Governo está a “trabalhar em colaboração muito estreita com a Força Aérea e com todas as áreas de governação competentes, para que sejam criadas condições que permitam reforçar a capacidade do Estado e melhor responder às missões de emergência e proteção civil”.

Aos jornalistas, no final da cerimónia militar, o ministro admitiu que “há interesses empresariais muito significativos em torno dos incêndios rurais” e, neste sentido, “o Estado precisa de ir buscar meios aéreos ao setor privado”.