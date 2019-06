A melhoria das condições de habitabilidade dos quartéis e aumentos salariais são outros dos “fatores de atratividade” referidos pelo ministro.

Não menos importante, salientou João Cravinho, é “a questão salarial”.

“Queremos militares que venham por vocação, mas, obviamente também têm que ter condições razoáveis de compensação monetária”, disse, lembrando o aumento do salário para os militares no escalão mais baixo, que subiu de 580 euros o ano passado para os atuais 630.

João Gomes Cravinho falava os jornalistas no final de uma visita à Escola de Sargentos do Exército (ESE), nas Caldas da Rainha, que hoje assinalou os 38 anos de existência da instituição onde cumpriu serviço militar e foi professor.

Criada em 1981, após a extinção do Regimento de Infantaria 5 (RI5), a ESE ministra cursos de formação de Sargentos com vista ao ingresso no quadro permanente e cursos de progressão na carreira.

Em 38 anos foram ali formados 12.550 sargentos.