"Ainda não se sabe, mas podemos adivinhar. Ainda estamos, primeiro, no processo de aprovação da Lei de Programação Militar. Uma vez tendo essa aprovação na Assembleia da República, será o momento de falarmos com os estaleiros, mas é evidente que Viana do Castelo oferece condições excecionais. É evidente que queremos que sejam feitos em Portugal e, portanto, como digo, podemos adivinhar", afirmou João Gomes Cravinho.

O ministro, que falava aos jornalistas, nos estaleiros da West Sea, em Viana do Castelo, no final da cerimónia de batismo do NPO Setúbal, garantiu que o Governo "não permitirá que esta oportunidade e este investimento saiam de Portugal".

"Primeiro, haverá negociações com os estaleiros. Obviamente temos de acautelar seja os interesses da economia nacional, seja as disponibilidades financeiras da Marinha. Há sempre aqui um trabalho a fazer e, portanto, não me posso comprometer até termos contratos assinados. Agora não vamos permitir, espero bem, que esta oportunidade e este investimento saiam de Portugal. Será, com certeza, um investimento feito em Portugal, para Portugal", reforçou.

Segundo João Gomes Cravinho o período temporal de construção dos navios será de seis anos, "a uma cadência de um por ano", num investimento 360 milhões de euros.

O governante disse ainda esperar que o Navio Polivalente Logístico, também previsto na nova Lei de Programação Militar, também venha a ser construído pelos estaleiros da West Sea, em Viana do Castelo, apesar de considerar tratar-se de uma "matéria mais complexa".

"É uma experiência que ainda não existe em Portugal e vai depender das especificações que foram feitas para o Navio Polivalente Logístico. Mas, a minha esperança é que toda a Lei de Programação Militar incluindo, obviamente, esse investimento tenha uma grande repercussão positiva para a economia nacional", referiu.

Em novembro de 2018, o Conselho de Ministros aprovou a proposta de Lei de Programação Militar (LPM) para o período 2019/2030, que prevê um investimento de 4,74 mil milhões de euros. O documento está em discussão na Assembleia da República.

Hoje, nos estaleiros de Viana do Castelo, foi batizado o NPO Setúbal, o segundo de dois construídos pela West Sea, subconcessionária dos extintos Estaleiros Navais de Viana do Castelo (ENVC).