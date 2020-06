O ministro da Defesa Nacional deslocou-se hoje à BA11 onde efetuou um voo a bordo do helicóptero Alouette III (ALIII), para assinalar o final de serviço desta aeronave, após 57 anos de operação na Força Aérea Portuguesa (FAP).

No voo, que durou cerca de 45 minutos, o ministro, que se sentou ao lado do piloto, sobrevoou a base aérea, o aeroporto de Beja, o território alentejano ou a albufeira do Alqueva, com a aeronave a fazer inclusive uma demonstração de aterragem no campo.

A 10 de março, o ministro já tinha admitido diminuir a presença de militares portugueses no Afeganistão, acompanhando uma redução das forças dos EUA e da NATO, mas não avançou qualquer prazo, na altura.

João Gomes Cravinho falava durante uma audição na comissão parlamentar de Defesa Nacional, na Assembleia da República, em Lisboa, que citou uma máxima da NATO, organização ao abrigo da qual os 213 portugueses estão colocados em Cabul - “In together, leave together (“Entramos juntos, saímos juntos”).

A NATO tem no Afeganistão uma missão de 16 mil homens, incluindo de Portugal, para treinar, apoiar e aconselhar forças afegãs.

Os militares portugueses garantem a segurança do perímetro da base da NATO em Cabul, ocupam postos de vigia na parte norte do aeroporto Hamid Karzai, fazem patrulhas, escoltas a pessoal e material, protegem instalações e pessoal durante situações de risco.

Além disso, dão formação e treino a tropas afegãs na escola de operações especiais e de artilharia.

Esta força nacional destacada, a quarta desde o início da missão, está em Cabul desde outubro.