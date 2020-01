“Há trabalho interno do IASFA, há trabalho no plano do Governo. Tenho dialogado com sucesso com o senhor ministro das Finanças na procura de soluções para o IASFA, e aquilo que nós podemos dizer é que aqueles que beneficiam do IASFA hoje e no futuro, podem estar descansados porque o IASFA continuará a sua missão de apoio à família militar”, garantiu.

O ministro da defesa, o secretário de Estado Adjunto e da defesa Nacional, Jorge Seguro Sanches, e a secretária de Estado dos Recursos Humanos e Antigos Combatentes, Catarina Sarmento e Castro, visitaram hoje o centro de apoio social de Oeiras do IASFA.

Apontando que encara 2020 “com otimismo”, o ministro assinalou que “o IASFA é um trabalho permanente em curso” e que a ambição do Governo “é conseguir, por um lado, equilibrar as contas, por outro lado, continuar a servir os beneficiários do IASFA”.

Na ocasião, Gomes Cravinho assinalou que ao longo desde ano é necessário “continuar, por um lado, a pagar as dívidas que vêm do passado e, por outro lado, também alargar a novas frentes”, o que considerou ser “um bocado uma quadratura de círculo”, porque seria mais fácil equilibrar as contas com cortes nos benefícios oferecidos, mas “não é esse o objetivo”.