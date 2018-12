Os encontros começaram na quarta-feira com o PS e o CDS-PP e prosseguiram hoje com o PSD, BE e PCP, visando apresentar o conteúdo da Lei de Programação Militar (LPM), que estabelece os investimentos em equipamento das Forças Armadas entre 2019 e 2030, num total de 4,74 mil milhões de euros, disse à Lusa fonte do Ministério da Defesa.

No passado dia 13 de novembro, João Gomes Cravinho tinha afirmado no parlamento que a proposta de LPM daria entrada até ao final de novembro e que esperava que fosse aprovada “até ao final do ano” mas o documento ainda não foi entregue.

De acordo com o calendário dos agendamentos aprovados em conferência de líderes, não está prevista a discussão em plenário daquela proposta de lei até à interrupção dos trabalhos parlamentares pelo Natal, sendo que o último dia é 21 de dezembro.

No debate do Orçamento do Estado na especialidade, em novembro, CDS-PP e PSD já tinham manifestado dúvidas de que a LPM pudesse ser aprovada antes do fim do ano, a tempo de entrar em vigor em janeiro, e frisaram que a lei carece de aprovação por 116 dos 230 deputados.

O deputado centrista João Rebelo observou na altura que o PCP e o BE, partidos que suportam a governo PS no parlamento, nunca votaram a favor da Lei de Programação Militar, notando que os consensos terão de ser procurados junto do PSD e do CDS-PP.