"No caso do turismo, as vantagens destes territórios [do Interior], com todas as riquezas que aqui nos são dadas a mostrar, não são as portagens que desencorajam os turistas de aqui virem, como temos visto pelo crescimento dos números nestes últimos anos", disse o governante.

Pedro Siza Viera falava aos jornalistas, na Guarda, durante a inauguração da Feira Ibérica de Turismo (FIT), que decorre até domingo naquela cidade do Interior do país.

Questionado sobre a realização de mais uma ação de protesto, no âmbito da luta contra as portagens, agendada para o dia 15, para a fronteira de Vilar Formoso, pela Plataforma Pela Reposição das Scut na A23 e A25, o governante lembrou que o Governo tem "estado particularmente atento" ao assunto das portagens.

"Temos feito caminho no sentido da redução das portagens, também para reduzir os custos de contexto do exercício de atividades económicas aqui, no Interior do país", observou.

O ministro adjunto e da Economia lembrou que o atual executivo, "já por duas vezes", reduziu o valor das portagens nas autoestradas situadas no Interior do país e criou "também uma situação particularmente mais favorável aos veículos de mercadorias de empresas situadas no Interior, de todas as classes".