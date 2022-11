O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Carlos França, representará o Brasil na próxima cimeira do G20, na Indonésia, em substituição do Presidente, Jair Bolsonaro, que não comparecerá, confirmaram hoje fontes oficiais.

Jair Bolsonaro planeava viajar para Bali após as eleições de 30 de outubro, mas, segundo porta-vozes do Governo brasileiro, citados pela agência Efe, o chefe de Estado recusou-se a participar após ser derrotado nas urnas por Luiz Inácio Lula da Silva. A próxima cimeira dos líderes das principais economias mundiais realiza-se em Bali, em 15 e 16 de novembro, e seria a despedida de Bolsonaro dos grandes eventos internacionais, já que terá que entregar a Presidência para Lula da Silva em 01 de janeiro de 2023. Jair Bolsonaro, o primeiro Presidente eleito no Brasil apoiado pela extrema-direita, assumiu o poder em 01 de janeiro de 2019 e nesse ano participou na cimeira do G20, realizada no Japão. O chefe de Estado também participou presencialmente na cimeira de 2021, em Roma, e participou na cimeira do G20 de 2020, realizada remotamente devido à pandemia do novo coronavírus.